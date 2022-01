Philippe Lellouche : Son fils Sam prend la relève au théâtre... ses deux petites soeurs aussi ?

On croirait voir double... quinze années plus tard. Le 6 janvier 2022, Sam Lellouche est monté sur les planches du Palais des glaces pour présenter au public la première de la pièce Le jeu de la vérité. En donnant la réplique à Emma Smet - Demain nous appartient -, Alexandre Bierry et Clément Moreau, le jeune homme de 27 ans prend surtout le relai de son papa, Philippe Lellouche, qui a écrit et longtemps interprété ce même rôle au milieu des années 2000. Malgré son statut de "fils de", le comédien en herbe espère se créer son propre chemin.

Laissez-moi faire ma carrière !

"Un jour, nous lui donnions des conseils avec Vincent Lindon et mon frère Gilles. Il s'est agacé en nous disant 'Laissez-moi faire ma carrière !', raconte Philippe Lellouche dans une interview croisée, accordée au magazine Gala. Sa détermination, comme le fait qu'il suive une formation en école de théâtre m'ont rassuré." Difficile de ne pas faire le lien, ni la comparaison avec son fils Sam qui a volontairement repris le même rôle. D'autant que sa maman - restée anonyme depuis tout ce temps - n'était pas ravie à l'idée que le jeune homme marche sur les traces de son ex.

Les chiens ne font pas des chats

"Elle s'inquiétait parce qu'elle a connu mon père quand il galérait, explique Sam Lellouche. Mais elle a confiance en moi." Il faudra sans doute s'habituer à voir grandir et évoluer tous les enfants de Philippe Lellouche. Son fils Solal, qu'il a eu en 2003 avec Vanessa Demouy, s'est lancé dans le rap... mais tout le reste de la tribu semble avoir de grandes affinités avec le théâtre, la télévision et le cinéma. "Sa petite soeur Sharlie, 10 ans [elle aussi fille de Vanessa Demouy, NDLR.], comme la petite dernière âgée de 3 ans [fille de la maquilleuse Vanessa Boisjean] sont encore jeunes, mais je vois déjà leurs aptitudes, poursuit le fier papa. Les chiens ne font pas des chats..."

