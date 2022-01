Philippe Lellouche en couple avec Vanessa Boisjean : rare sortie des amoureux pour un film très attendu

Ils sont en couple depuis maintenant trois ans mais il y a un moment que Philippe Lellouche et sa compagne Vanessa Boisjean n'étaient pas apparus ensemble publiquement. Lundi 17 janvier 2022, le comédien de 55 et son amoureuse, maquilleuse et coiffeuse professionnelle de profession, étaient de sortie pour assister à l'avant-première de L'amour c'est mieux que la vie, le dernier film de Claude Lelouch.

L'évènement s'est déroulé dans un cinéma des Champs-Elysées, l'UGC Normandie. Pour cette nouvelle réalisation très attendue qui débarque dans les salles obscures mercredi 19 janvier, Claude Lelouch s'est une fois de plus entouré d'un casting impressionnant dont Philippe Lellouche fait partie, tout comme Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Elsa Zylberstein, Ary Abittan (accusé de viol et qui n'assure pas la promotion du film malgré le soutien que lui a réitéré Claude Lelouch),Kev Adams, Béatrice Dalle...

Si c'est seul que Philippe Lellouche s'est présenté devant les photographes pour, le comédien qui a récemment quitté les planches du théâtre de La Madeleine après le succès de la pièces Les grandes ambitions (avec Estelle Lefébure et M. Pokora) était pourtant bel et bien accompagné de sa moitié. Philippe Lellouche et Vanessa Bois ont été photographiés main dans la main dans les coulisses.

Les discrets tourtereaux sont ensemble depuis 2018. Ils avaient officialisé leur histoire d'amour en mars de cette année-là en assistant ensemble à un gala de bienfaisance organisé au profit de la Fondation pour la recherche en physiologie à l'hôtel George V. Quelques semaines auparavant, ils étaient apparus dans les tribunes de l'AccorHotels Arena pour la finale du mondial de handball. Cette officialisation en soirée caritative était survenue six mois après l'annonce de son divorce avec Vanessa Demouy. Quatre ans plus tard, les deux comédiens ne sont toujours pas divorcés... "Ça a été une période, et ça l'est toujours car je ne suis toujours pas divorcée - c'est long le divorce en France mon dieu - où cette expérience commune nous a enrichi de compassion et de compréhension. (...) Avoir des enfants, c'est compliqué. Mais avoir des enfants en étant séparés, ça l'est encore plus. Je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis. Et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose", avait expliqué Vanessa Demouy en novembre dernier dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs.

En juillet 2018, Philippe Lellouche et sa compagne Vanessa ont accueilli une petite fille dont le prénom reste toujours un mystère. Le comédien a eu deux enfants avec Vanessa Demouy, Solal né en mai 2003 et Sharlie née en mai 2011. Il est également le papa de Sam, né en 1995 d'une précédente union.