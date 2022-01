"C'est un véritable cauchemar" : Ary Abittan accusé de viol, Claude Lelouch donne de ses nouvelles

Son one-man show Pour de vrai a peut-être été suspendu, mais il apparaîtra bel et bien dans L'amour c'est mieux que la vie, le nouveau film de Claude Lelouch. Dans une nouvelle interview accordée au Parisien du 16 janvier 2022, le réalisateur a confirmé qu'il n'avait pas coupé les scènes où Ary Abittan apparaît, malgré certaines mises en garde. Le film sortira en salles le 19 janvier, alors que l'humoriste de 47 ans reste sous contrôle judiciaire, après une plainte pour viol déposée contre lui en novembre dernier.

Dans L'amour c'est mieux que la vie, le comédien interprète un personnage secondaire aux côtés de Gérard Darmon, Philippe Lellouche ou encore Sandrine Bonnaire. Il y joue un ancien cambrioleur du genre séducteur, qui draguait "'les femmes de ménage dans les quartiers riches' avant de dévaliser des appartements", précisent nos confrères. "Evidemment, les décideurs nous ont dit, 'Il faut changer...'. On m'a dit : 'La télé n'achète plus de films avec Ary Abittan", explique Claude Lelouch.

Malgré ce contexte délicat, le cinéaste de 84 ans continue de soutenir son acteur : "Vous vous rendez compte ? Je ne vais pas écouter ces choses-là. En plus, moi, je suis un ami fidèle. Mes amis peuvent compter sur moi quand ils vont mal. En ce moment, qu'Ary vit, c'est un véritable cauchemar." L'acteur serait en effet "très malheureux de ce qui arrive". Le réalisateur oscarisé ajoute alors : "Parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup et qui me fait rire. Je crois en la justice. Pour l'instant la présomption d'innocence doit jouer. S'il a fait des conneries, il faut qu'il soit sanctionné. Mais l'amitié, c'est un mot qui a un sens. Donc il n'est pas question que je coupe une scène."

Je ne demande pas un centime à Ary Abittan

En plus de pouvoir compter sur le soutien de son réalisateur, mais aussi celui de sa compagne Sarah-Line Attlan, Ary Abittan peut s'appuyer sur celui de son copain Arthur. Au moment de fêter les 10 ans de son émission Vendredi tout est permis, l'animateur n'a pas manqué de mentionner son ami, fidèle participant. "Le tout premier décor penché, c'est Ary, Amelle Chahbi et Ramzy Bedia. Il a fait les plus belles années de VTEP (...). Pourquoi ne le remercierais pas au même titre que les autres ?"

Contrairement aux informations relayées par Closer - qui annonçait que plusiurs millions avaient été réclamés... - il y a peu, Ary Abittan n'est pas du tout en froid avec son producteur Gilbert Coullier et ce, malgré le report de son one-man show Pour de vrai, qui devait débuter en décembre dernier. "Je ne demande pas un centime à Ary Abittan. Je suis là pour l'aider et certainement pas pour profiter des circonstances", a-t-il répliqué, toujours auprès du Parisien.

Deux autres rendez-vous se feront sans Ary Abittan : le concert des Enfoirés, qui sera enregistré le week-end prochain à Montpellier, et la tournée de promotion pour la sortie de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? en avril. Citée par le quotidien, l'avocate de l'humoriste précise que "l'instruction suit son cours". Une confrontation entre son client et la plaignante a eu lieu mais pendant la garde à vue avec les policiers, mais le comédien attend encore d'être reçu par le juge en charge de l'affaire, et sans doite une confrontation devant le magistrat.

Ary Abittan reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.