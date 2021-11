Ary Abittan accusé de violences d'une "intensité inouïe" : sa compagne le soutient

L'acteur et humoriste Ary Abittan (47 ans) est dans la tourmente depuis qu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour viol le 31 octobre 2021. De nouveaux détails sont dévoilés dans les médias sur cet acte décrit comme très violent, tandis que son ami, le chroniqueur de Touche pas à mon poste Bernard Montiel, donne des nouvelles d'une proche de l'accusé, sa compagne, qui soutient la star française.

Pour rappel, le soir du 31 octobre, Ary Abittan a été placé en garde à vue à la suite du dépôt de plainte pour viol d'une jeune femme de 21 ans pour des faits survenus la veille, le samedi 30. La plaignante, une connaissance de l'acteur, l'accuse de pratiques sexuelles non consenties après avoir fait dans un premier temps un acte sexuel protégé, selon Le Point. Après le dépôt de sa plainte, les policiers auraient retrouvé des draps ensanglantés au domicile parisien de l'acteur.

Dans Touche pas à mon poste, le journaliste médias Guillaume Genton a donné des précisions quant à la situation dans laquelle se trouve actuellement Ary Abittan, père divorcé de trois enfants. Il est à présent confiné dans un hôtel avec sa famille et prépare une "stratégie de communication pour envisager l'après". Après s'être entretenu avec Arash Derambarsh, l'avocat de la victime présumée, Guillaume Genton précise que l'affaire concernerait non seulement un viol, mais aussi des violences d'une intensité "inouïe" et des "blessures constatées par l'unité médico-judiciaire". La victime présumée, une étudiante, se "dit traumatisée physiquement et mentalement par les faits" et n'est pas retournée en cours depuis cette soirée, vivant recluse. Son avocat a confirmé que ce n'était pas la première fois qu'elle voyait Ary Abittan puisqu'ils "avaient une liaison" et a précisé que "des faits de ce type se seraient déjà produits".

La compagne d'Ary Abittan lui apporte son soutien

Toujours sur le plateau de TPMP, Bernard Montiel a donné des nouvelles de la famille de l'acteur, en particulier Sarah-Line Attlan, sa compagne depuis trois ans. "Elle le dit, elle le clame, elle le soutient et elle n'y croit pas", a déclaré l'animateur de télévision. Il a ensuite souligné le courage de cette femme : "Je trouve très courageux qu'elle le dise. Elle aurait pu évidemment mal le prendre puisque c'est une autre jeune femme qu'il avait rencontrée entre-temps, qu'il connaissait déjà depuis quelques mois. Très courageusement, elle le dit à tout le monde, à tous nos amis, qu'elle soutien Ary, qu'elle n'y croit pas, et je trouve ça très fort de sa part." La veille, l'homme de télé avait fait part de son choc après les menaces de mort qu'il a reçues pour avoir défendu son ami Ary.

Un scandale qui intervient alors qu'Ary Abittan doit démarrer le 18 décembre la tournée de son nouveau spectacle Pour de vrai, et qu'il sera à l'affiche début 2022 du 3e volet de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? dont les premières affiches viennent d'être dévoilées.

Ary Abittan reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.