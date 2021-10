Ary Abittan papa divorcé de trois filles : "Je suis plutôt dans la surveillance", rares confidences

Ary Abittan cartonne. La preuve, TMC diffusera son dernier spectacle My Story le mercredi 20 octobre prochain. En attendant, l'humoriste a évoqué les grands thèmes de son seul-en-scène dans les colonnes du dernier numéro de Télé Star. L'occasion pour ce père de famille de se livrer sur ses relations avec ses trois grandes filles qui ont inspiré son prochain spectacle, qui s'intitulera Pour de vrai.

"Elles ont 21, 20 et 16 ans. Je les accompagne. Là, je suis plutôt dans la surveillance. Le soir quand elles sortent, je n'arrive pas bien à dormir", explique ainsi Ary Abittan. Son nouveau spectacle promet d'aborder des thèmes bien plus intimes pour des anecdotes aussi drôles que touchantes. "Pour de vrai, c'est son titre. Je parlerai de mon divorce, de ma famille, des enfants, par exemple. Ce sera un stand-up familial, le spectacle de la vérité", indique Ary Abittan.

Dans My Story, bientôt diffusé en prime time, Ary Abittan parle de son propre parcours, de manière "un peu arrangée", avoue-t-il. Là aussi, l'humoriste parle de son parcours familial et s'aperçoit que "ça parle aux gens". Il apprécie également de parler de sa maman et de son enfance précaire. "J'ai 47 ans et elle est toujours très proche de moi. Quand je vais chez Drucker, elle me fait des remarques sur ma chemise...", blague-t-il.

Aux dernières nouvelles Ary Abittan est toujours un papa divorcé et célibataire. Il aspirerait cependant à retrouver l'amour. "Evidemment, j'aspire à retomber amoureux. Mais la vie de couple, c'est autre chose. Je n'ai pas encore trouvé le bon mode d'emploi", avait-il confié au magazine en janvier 2020.

