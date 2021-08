Ary Abittan, fou de joie, se met torse nu face à Michaël Youn accompagné de son fils Stellar

Pour se consoler du score de la France à l'Euro 2021, Ary Abittan, Patrick Bruel, Michael Youn, Jean-Claude Darmon et Raphaël Mezrahi ont enfilé les baskets à crampons et leurs plus beaux maillots pour faire un match amical pas comme les autres à Saint-Tropez.

Invités à jouer au profit de l'association Plus fort la vie (qui vient en aide aux enfants défavorisés et malades) au stade Marcel Aubour le 7 août 2021, un match organisé par Jean-Claude Darmon le président de l'association, ils ont pu tester leurs capacités sportives mais aussi et surtout leur agilité aux tirs aux buts ou dans les passes décisives. Au cours de ce match trépidant, l'équipe d'Arsenal était représentée avec des maillots rouges tandis que l'équipe de la Juventus était symbolisée par des maillots rayés noir et blanc.

Fier de lui, Ary Abittan a même fini torse nu sur le gazon en enchaînant les pirouettes après avoir vaillamment réussi à tirer dans les buts de son adversaire. De son côté, Michaël Youn avait imité à peu de choses près la coiffure cultissime de Zlatan. Papa gaga, il a également joué avec son fils Stellar (né en 2019, fruit de son amour avec Isabelle Funaro) qui s'est avéré être un footballeur prometteur destiné sans doute à une grande carrière en équipe de France.

En story Instagram, Ary en a profité pour charrier les autres joueurs qu'il a estimé "nuls". "On peut dire qu'on a gagné ?" lance-t-il à Raphaël Mezrahi, "Oui oui, il a marqué ! Il a marqué" souffle ensuite celui qui incarnait le célèbre Hugues Delatte lors de ses interviews indiscrètes. Plus tôt dans la journée, les joueurs ont pu rencontrer la maire de Saint-Tropez, Sylvie Siri, venue les féliciter pour ce beau match.