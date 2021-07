Michaël Youn et Isabelle Funaro : leur coup de foudre marqué par "un bout de pain dans la gueule"

C'est une histoire qui roule depuis des années. Michaël Youn, que l'on a vu évoluer au bras d'Elsa Pataky ou Juliette Arnaud, est épanoui, en couple, avec Isabelle Funaro depuis 2008. Cette année-là, les deux comédiens se sont rencontrés lors d'un mariage sans que la sauce ne prenne vraiment. Et pour cause. La jeune femme n'était pas du tout un coeur à prendre.

À ce moment-là, je reçois un énorme bout de pain dans la gueule

Mais le hasard fait bien les choses. Quelques mois après cette première aventure commune, Michaël Youn et Isabelle Funaro se sont retrouvés, inopinément, autour d'une même table. L'actrice se rendait à un évènement privé organisé par une copine quand elle a eu la surprise de tomber nez à nez avec le réalisateur de Divorce Club. "Je dînais avec une amie à qui je disais combien j'étais folle de mon petit copain qui vivait à Londres et à ce moment-là, je reçois un énorme bout de pain dans la gueule, se souvenait-elle, en 2013 dans les colonnes du magazine Paris Match. La flèche de Cupidon quoi." Quand on dit qu'il faut passer par l'estomac pour atteindre le coeur d'autrui...

Je l'aime comme si c'était mon fils

Isabelle Funaro avait été en couple, auparavant, avec le chanteur Pascal Obispo - qui a, depuis, refait sa vie avec Julie Hantson. Ensemble de 2000 à 2005, les tourtereaux avaient concrétisé leur amour en accueillant un enfant, Sean, pour qui le titre Millésime a été écrit. Le destin leur réservait une autre voie. Michaël Youn a fini par remporter le coeur de sa belle, l'a même fait tourner dans le clip Chuis Bo des PZK et est devenu le beau-papa le plus heureux du monde. "Comme ça fait 10 ans que je suis avec Isabelle, je l'aime comme si c'était mon fils, expliquait-il en 2016 dans l'émission À l'état sauvage. Il a un vrai papa, il a un super papa qui l'aime grave. Mais moi c'est mon meilleur pote, c'est un truc assez indescriptible d'ailleurs."

Jamais un sans deux puis trois. Après avoir éduqué ensemble Sean, partiellement, Michaël Youn et Isabelle Funaro sont ensuite devenus les parents de Seven, une petite fille née le 7 juin 2011 et d'un garçon baptisé Stellar et né en 2019. Voilà qui explique pourquoi ils ont des étoiles dans les yeux dès qu'ils se tiennent la main...

