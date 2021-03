Pascal Obispo et sa femme Julie : tendre baiser pour fêter 8 ans d'amour

Pascal Obispo, qui a notamment eu une histoire de coeur avec Isabelle Funaro, mère de son fils Sean, avait plusieurs fois eu l'occasion de dire tout le bien que Julie avait fait à sa vie. "Quand j'ai rencontré mon épouse, ma vie a changé. Elle m'a équilibré, je vis désormais en harmonie, je suis devenu quelqu'un d'autre", avait-il par exemple déclaré sur le plateau de l'émission C à Vous en janvier dernier. Quant à Julie, elle avait elle aussi fait des confidences, en 2019 dans Ça ne sortira pas d'ici, admettant que ce qui l'agace le plus chez son amoureux c'est son tic de langage, lui qui dit souvent "du coup". Amusée, elle déclarait : "Ça me rend malade, vraiment." Heureusement, le chanteur est bourré de qualités et d'attentions envers elle, lui faisant largement oublier ce petit défaut.