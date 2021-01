Pascal Obispo : Sa rencontre avec sa femme Julie a changé sa vie

Depuis cinq ans, elle me fait un bien fou

Après avoir passé un confinement mouvementé en famille, Pascal Obispo revient à ses premières amours. Le vendredi 8 janvier 2021, il lance un format assez inédit pour un artiste français : une application sur laquelle les abonnés retrouveront l'intégralité de sa discographie - sauf son dernier album, pour des raisons contractuelles - ainsi que des vidéos inédites et des titres méconnus contre 5€99 par mois. L'occasion parfaite pour revivre ce moment où il chantait son amour pour les femmes auprès de sa Julie. "Elle est la personne la plus bienveillante que j'ai eu la chance de croiser, racontait-il dans les colonnes du journal Le Parisien. Depuis cinq ans, elle me fait un bien fou. Elle met en valeur mes qualités et m'aide à gommer mes défauts."

La jeune femme semble d'ailleurs s'être intégrée à merveille à la famille puisqu'elle s'affiche, de temps à autre, avec son beau-fils Sean - le fils d'Isabelle Funaro - sur les réseaux sociaux. On dirait bien qu'ils sont tous tombés pour elle, les uns après les autres...