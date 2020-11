Pascal Obispo : Il coupe les cheveux de sa femme et provoque l'hilarité des internautes

Pascal Obispo changera-t-il bientôt de carrière pour devenir coiffeur ? Le 14 novembre 2020, Julie Obispo s'est dévoilée avec une toute nouvelle coiffure sur un cliché posté sur Instagram. Brune avec les cheveux courts (et une coupe approximative), la femme de l'artiste a apparemment souhaité changer de look pendant le confinement. Rapidement, l'interprète des titres Millésime et Tombé pour elle a commenté cette photographie de manière ironique : "Oui une coupe by P, les cheveux c'est mon truc..."

Amusés, les fans du couple ont réagi à la nouvelle coiffure de Julie : "Il vaut mieux te consacrer à la chanson et l'écriture tu es le meilleur", "Voilà ce qui se passe quand on nous empêche, nous artisans, d'exercer notre métier ! Certains se découvrent des dons, d'autres non....", "Même pas besoin de préciser.. C'était tellement évident...", "Beaucoup plus belle avec sa magnifique chevelure ! Tes talents sont ailleurs je pense Pascal !" S'il s'agit de toute évidence d'une perruque, le chanteur de 55 ans a en tout cas pu tester ses talents en coiffure. Une activité comme une autre pendant le confinement !