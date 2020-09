Pascal Obispo et sa femme Julie : photo inattendue pour leurs 5 ans de mariage

C'est l'occasion de replonger dans cette belle cérémonie, célébrée à la mairie de Lège-Cap-Ferret, après une arrivée dans une Bentley de 1958. Des centaines de fans s'étaient rassemblés aux abords de l'église Notre-Dame-des-Flots, lors de cette belle journée ensoleillée. Pascal et Julie Obispo, qui se sont éclipsés au son de All You Need Is Love des Beatles, se sont ensuite rendus au sein de l'immense propriété du chanteur au cap Ferret, pour poursuivre les festivités. Plusieurs personnalités avaient répondu présentes, parmi lesquelles Bixente Lizarazu ou Bénabar.