Pascal Obispo : Sa femme Julie et son fils Sean très proches, la preuve en image

Qui a dit que les familles recomposées causaient des difficultés ? Certainement pas Pascal Obispo ! Au contraire, le chanteur est l'exemple parfait d'une mécanique qui fonctionne à merveille. La preuve en image sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, sa jeune épouse Julie a partagé trois photographies sur lesquelles elle prend la pose, complice, avec l'enfant qu'il a eu le 11 octobre 2000, bien avant de la rencontrer. Et devinez qui est derrière l'objectif ? Papa, évidemment. "Un triptyque signé Pascal, écrit-elle. Avec mon Sean Obispo, mon beau-fils." Le tout alimenté de petits coeurs rouges. Si c'est pas mignon...

On en sait très peu sur Sean, si ce n'est qu'il a inspiré l'une des plus belles chansons du répertoire de son père. Souvenez-vous : son "Millésime", sa "plus belle année"... c'était lui ! À l'époque, évidemment, pas de Julie Hantson dans les alentours – mais on ne lui en voudra pas, elle n'avait que 9 ans. C'est avec la comédienne Isabelle Funaro que Pascal Obispo a eu son premier enfant. Le couple s'est d'ailleurs marié quelques mois avant la naissance, en avril à Paris. Puis l'histoire a connu une fin, et l'actrice est tombée dans les bras de Michaël Youn, avec qui elle a eu une fille, Seven (bientôt 9 ans), puis un petit dernier, Stellar (né en juillet 2019). Le couple est aujourd'hui séparé ; une rupture qui, d'ailleurs, a inspiré le film Divorce Club.