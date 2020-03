Michaël Youn papa : il présente sa fille Seven

Michaël Youn fait partie des personnalités qui préfèrent préserver leur vie privée. On sait qu'avec sa compagne Isabelle Funaro, il a eu deux enfants : Seven (8 ans) et Stellar (8 mois). Mais, afin de les préserver, il préfère partager des photos ou des vidéos de ses projets sur les réseaux sociaux, plutôt que de ses merveilles. Les internautes ont donc été surpris de découvrir sa fille aînée en vidéo, jeudi 19 mars 2020...

Ce jour-là, Michaël Youn était à l'honneur, car M6 donnait le coup d'envoi de son émission Morning Night. Arthur, qui a pris la décision de présenter une émission sur Facebook et Instagram afin de continuer à divertir son public, l'a donc convié virtuellement, ainsi que les humoristes Inès Reg et Artus, puis la chanteuse et actrice Camille Lou. Et ce n'est pas seul que l'acolyte de Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine est apparu.

Michaël Youn était en effet accompagné de Seven, assise sur ses genoux, au début de l'émission Show Must Go Home. "Elle avait absolument envie de faire un live avec Arthur", a confié le papa de 46 ans amusé. Il a ensuite expliqué que, "pour des raisons professionnelles", il n'avait commencé le confinement qu'hier matin. Et il compte bien en profiter pour passer du bon temps avec sa famille. "On a joué aussi au Uno et puis on va faire des gâteaux, beaucoup de gâteaux. On compte prendre à peu près 30 kilos pendant ce confinement", a-t-il ajouté.

En mars dernier, Michaël Youn faisait de rares confidences sur sa fille à Télé Loisirs : "J'essaie de donner à ma fille Seven le goût du travail et de l'effort, mais aussi de lui transmettre la bienveillance et le rire. J'aime lui raconter des histoires drôles le soir avant de dormir. Stellar, mon fils, est encore trop petit, donc je ne lui donne pour l'instant que des grands sourires."