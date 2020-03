Michaël Youn "papa cool" : sa petite habitude avec sa fille Seven...

"Morning Live, l'émission qui réveille tes... voisins !" Présentateur star de M6 au début des années 2000, Michaël Youn est aujourd'hui un autre homme. Après tout, qui aurait cru qu'un jour cet animateur habitué à courir les fesses à l'air dans Paris deviendrait un papa rangé prêt à lire de douces comptines à ses enfants ? Bientôt de retour sur le petit écran dans l'émission Morning Night (toujours sur M6), Michaël Youn a été interviewé par Télé Loisirs et s'est confié sur sa vie de famille, et en particulier sur son quotidien de papa.

Un papa "très cool"

Père de deux enfants nés de son amour avec l'actrice Isabelle Funaro (Seven, 8 ans et Stellar, 8 mois), l'animateur adepte du mégaphone se considère comme "un papa très cool". Il raconte : "J'essaie de donner à ma fille Seven le goût du travail et de l'effort, mais aussi de lui transmettre la bienveillance et le rire. J'aime lui raconter des histoires drôles le soir avant de dormir. Stellar, mon fils, est encore trop petit donc je ne lui donne pour l'instant que des grands sourires."

Né le 4 juillet 2019, son fils Stellar a illuminé la vie de l'artiste tout comme celle qu'il surnomme régulièrement "l'amour de ma vie", sa fille Seven. Interrogé par les journalistes de Voici qui voulaient savoir pourquoi il avait choisi ce prénom pour sa fille, l'acteur de 46 ans avait donné deux raisons. Déjà, sept est le chiffre porte bonheur de Michaël. Ensuite, ce prénom est une déclaration d'amour cachée à sa fille. En effet, il y a sept lettres dans la phrase "Je t'aime". Rien à dire... La paternité change un homme.