Michaël Youn : Rare et hilarante photo du petit Stellar, trop craquant

À 46 ans, Michaël Youn a la chance de revivre les joies de la paternité. Alors que personne ne s'y attendait, l'acteur et humoriste annonçait le 4 juillet dernier la naissance de son deuxième enfant : un petit garçon prénommé Stellar, issu de sa relation avec la comédienne Isabelle Funaro. "Une étoile s'est posée. Bienvenue sur terre, Stellar. Le petit bonhomme se porte bien. La maman se repose. Le papa est fou de joie. Et le frère et la soeur dansent la gigue dans les couloirs de la maternité. Love", annonçait-il sur les réseaux sociaux.

Cherchant à protéger sa vie privée, Michaël Youn ne partage que de rares instants de sa vie de famille avec ses fans. On n'ose imaginer leur réaction à la vue de la dernière photo publiée par l'humoriste sur Instagram, où on aperçoit la bouille du petit Stellar... qui joue à cache-cache dans une penderie ! "Mais où est-ce qu'on a bien pu ranger cet enfant ?", blague le comédien en légende, précisant "bébé qui rigole" dans les hashtags. On voit effectivement le nourrisson aux cheveux blonds, hilares, couché sur des T-shirts. Son père a habilement placé un sticker en forme de lunettes de soleil pour cacher son visage.