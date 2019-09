Michaël Youn : Sa femme partage une rare photo de leur fils Stellar

"4 juillet 2019... Une étoile s'est posée. Bienvenue sur terre, STELLAR", écrivait avec émotion Michaël Youn sur Instagram pour la naissance de son petit garçon, en légende d'une image de bébé. Depuis, l'ex-animateur du Morning Live s'était bien gardé de poster la moindre photo. Sa femme Isabelle Funaro n'a pas fait preuve de la même retenue.

Sur son compte Instagram suivi par un peu plus de 47 000 abonnés, la comédienne a posté lundi 2 septembre 2019 une photo en noir et blanc de Stellar. "Already screaming like Axl Rose! #STellAR", a-t-elle commenté. On peut ainsi voir le bébé la bouche grande ouverte, vêtue d'une grenouillère représentant un logo du groupe de hard rock Guns N' Roses, dont le leader est le chanteur Axl Rose.

En juillet dernier, Michaël Youn ouvrait donc un nouveau chapitre de sa vie avec la naissance de Stellar. "Le papa est fou de joie. Et le frère et la soeur dansent la gigue dans les couloirs de la maternité. Love", ajoutait-il à sa publication. Il faut dire qu'avec Isabelle Funaro, ils sont déjà les parents d'une petite fille prénommée Seven, âgée de 8 ans. De son côté, l'actrice vue au cinéma dans Fatal et Vive la France est aussi maman d'un ado, Sean (18 ans), né de sa précédente relation avec le chanteur Pascal Obispo.

Côté pro, Michaël Youn est attendu cette année dans la comédie Rendez-vous chez les Malawas, réalisée par James Huth. On le retrouvera notamment aux côtés de Christian Clavier, Ramzy Bedia, Sylvie Testud ou encore Pascal Elbé. Le synopsis : pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde.