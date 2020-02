Vincent Desagnat bientôt papa : sa compagne Mathilde enceinte, superbe image

Par le passé, Vincent Desagnat avait déjà accueilli une petite fille prénommée Louna, née le 20 septembre 2006. Elle est la seule enfant issue de la relation de son père avec l'actrice Audrey Garcia, qui s'étaient mariés en 2009 après huit ans de relation.

Vincent Desagnat va pouvoir échanger sur les hauts et les bas d'une paternité à 40 ans passés avec son acolyte de toujours, Michael Youn. En juillet dernier, l'acteur et humoriste de 46 ans était devenu papa pour la seconde fois, d'un petit garçon prénommé Stellar, accueilli avec sa compagne Isabelle Funaro.

Tout semble sourire à Vincent Desagnat et Michael Youn, qui seront bientôt de retour, ensemble, à la télévision. Vingt ans après la fin du Morning Live, le duo devient nocturne avec la Morning Night, programme qui sera diffusé le jeudi 19 mars prochain, sur M6 à partir de 21h. Avec leur grand ami Benjamin Morgaine, ils ont recruté des petits nouveaux comme Charlotte Gabris et Tom Villa. "Si ça marche (et que M6 paie), on voudrait en faire quatre ou cinq par an", a fait savoir Michael Youn à l'AFP...