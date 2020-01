Florence Foresti remercie Jennifer Aniston d'avoir montré ses tétons

La soirée du 19 janvier 2020 restera à jamais très particulière pour Jennifer Aniston. Ce soir-là, l'actrice américaine de 50 ans a été désignée meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle d'Alex Levy dans The Morning Show, lors de la 26e cérémonie des Actors Guild Awards (SAG Awards) qui s'est déroulée au Shrine Auditorium à Los Angeles. Une consécration vécue sous les yeux de son ex-mari Brad Pitt, qui a quant à lui reçu le prix de meilleur second rôle dans un film pour Once Upon a Time in Hollywood. Les deux ex se sont retrouvés dans les coulisses, où ils se sont montrés particulièrement tactiles. De quoi relancer une nouvelle fois la rumeur d'un retour de flammes.

Pour cette grande soirée, Jennifer Aniston avait opté pour une longue robe de soie au décolleté plongeant signée Christian Dior. Celle qui restera à jamais l'inoubliable Rachel de la série Friends ne portait pas de soutien-gorge, rendant ses tétons visibles. Cette audace a beaucoup plu à Florence Foresti, qui l'a fait savoir sur Instagram.

Le 20 janvier 2020, l'humoriste et comédienne de 46 ans a publié deux photos de Jennifer Aniston prises lors de son discours aux Actors Guild Awards. "Transe du téton comme dirait la belle Sophie Fontanel. Transe de cette époque où l'on bronzait en monokini et où l'on ne collait pas de cache-tétons sous nos robes pour apparaître en public, a d'abord écrit Florence Foresti, avant de remercier Jennifer Aniston d'avoir affiché aussi naturellement ses tétons dans une grande cérémonie. "Merci de ce soulagement. Alors le monde n'est pas encore devenu totalement fou. Tu es si jolie. Beaucoup plus que toutes ces filles à moitié nues qui cachent pourtant cette petite part d'humanité que nous partageons avec les hommes", a poursuivi celle qui a récemment participé au Festival de l'Alpe d'Huez, où elle a présenté la comédie Lucky (en salles le 20 février prochain).

Florence Foresti n'est pas la seule à approuver l'apparition de Jennifer Aniston, puisque Daphné Bürki, Laeticia Hallyday, Mélissa Theuriau ou encore le styliste Jacquemus ont tous approuvé sa publication.