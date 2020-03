Michaël Youn : Son film inspiré de sa séparation avec Isabelle Funaro

En pleine promotion du film Divorce Club dont la sortie en salles a été repoussée à cause du coronavirus, Michaël Youn a été interviewé par Nikos Aliagas dans l'émission 50 Mn Inside le 21 mars 2020. Ce film, son nouveau "bébé", a été un travail de longue haleine pour Michaël qui révèle avoir mis "entre deux et trois ans" pour finir ce film. "Oui, c'est un bébé qui met beaucoup de temps à sortir" ajoute-t-il, amusé.

L'idée de ce long-métrage qui traite d'amour mais aussi et surtout de rupture lui est venu après sa propre séparation avec la mère de ses enfants, Isabelle Funaro. En couple depuis 2008 avec l'ex-compagne de Pascal Obispo, les amoureux ont fondé une famille composée de Seven (née en 2011) et de Stellar (né en juillet 2019) mais aussi du premier fils d'Isabelle, Sean (19 ans, né de son union avec Pascal Obispo). Pourtant tout a bien failli s'effondrer entre Michaël et Isabelle lorsque les deux amoureux se sont séparés il y a trois ans. "C'est un film sur la séparation, sur l'amour (...) On a décidé de faire un film sur tout ça. Comment on gère la séparation quand on la choisit pas ? Comment on coupe un appart' en deux, des meubles en deux, des enfants en deux ?" raconte l'animateur du Morning Night.

Un mal pour un bien ? Peut-être puisque son nouveau film Divorce Club (inspiré de sa propre expérience amoureuse) a déjà raflé deux prix lors du festival de l'Alpe d'Huez en janvier 2020 : le Prix Globes de la presse mais aussi le Grand Prix de la 23ème édition du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Comme quoi, les ruptures peuvent être à l'origine de grands succès !