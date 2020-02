Pascal Obispo et sa femme Julie : amoureux, ils s'éclatent au ski

Pour rappel, Julie Hantson et Pascal Obispo se sont mariés en septembre 2015 au Cap-Ferret - après seulement deux ans de relation -, là où l'artiste français de 55 ans possède une propriété de 44 hectares. Une sublime cérémonie avec des invités prestigieux, de Florent Pagny à Johnny Hallyday en passant par Bixente Lizarazu.

Le sublime mannequin a également collaboré sur le dernier album de Pascal Obispo, où elle pose sa voix sur le titre Et Bleu. "Je lui ai fait faire une voix "en attendant" et on a tous trouvé ça génial, alors nous n'avons pas cherché plus loin. Le titre, Et bleu..., une ode à la femme, est important pour moi. Qui de mieux, pour chanter les femmes, que la mienne ?", avait-il tendrement confié à Télé 7 jours. Une idylle qui dure...