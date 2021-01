Pascal Obispo : Sa maman, Nicole, gère toujours ses finances !

Il se lance dans un projet très ambitieux. Spotify, Apple Music et les autres géants du streaming n'ont qu'à bien se tenir. Le vendredi 8 janvier 2021, Pascal Obispo entre dans une nouvelle ère de sa carrière en proposant une application musicale. Ses abonnés pourront, en échange de 5€99 par mois, écouter tout son répertoire - sauf son dernier album, Obispo, pour des raisons contractuelles - et découvrir des chansons et des vidéos inédites chaque semaine. Chose qui n'aurait jamais pu arriver sans Nicole Guérin, la mère de l'artiste.

Depuis mes débuts, maman gère les finances

Forcément, la mise en place d'un tel procédé coûte cher. Très cher. Mais la somme exacte qu'il a déboursé pour fonder Obispo All Access, l'artiste ne la connaît pas. Il refuse tout simplement de plonger le nez dans ses relevés bancaires. "Il faut demander cela à maman, explique l'époux de Julie Hantson au journal Le Parisien. Avant de lancer mon appli, je lui ai demandé et maman m'a dit 'Oui, mon fils, vas-y... '. J'ai mis toute la recette de ma dernière tournée de 100 dates dedans, c'est tout ce que je sais. Depuis mes débuts, maman gère les finances et je ne veux rien savoir, car l'argent affecte la création."

Je l'ai eu, le Covid, je sais ce que c'est et ça fout la trouille

La culture à la française va mal. Les artistes, pour survivre, sont bien obligés de sortir du circuit traditionnel puisqu'ils n'ont plus accès aux scènes - or concerts en live stream. La pandémie, Pascal Obispo en connaît d'ailleurs parfaitement les conséquences puisqu'il en a été victime sans jamais en avoir parlé. "Pour moi, un concert sans public, cela n'existe pas, précise le chanteur. On aimerait tellement que cela revienne, prouver que l'on est essentiel. On ne s'en sortira qu'avec le vaccin qui va nous permettre de retrouver notre vie d'avant. Je me ferai vacciner. Je l'ai eu, le Covid, je sais ce que c'est et ça fout la trouille. J'ai passé 17 jours très durs, dont une semaine de fièvre à 39,5 °C. Il y a des copains qui sont partis, comme Christophe, et j'ai failli être hospitalisé." Il a, heureusement, retrouver le souffle nécessaire pour offrir sa musique au public... à sa manière.