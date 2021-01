Julie Zenatti traitée de "connasse" sur Twitter, la chanteuse monte au créneau

Être artiste, c'est compliqué en 2021. Après avoir passé une année au placard, les chanteurs, comédiens et humoristes tentent de se renouveler pour garder un lien avec le public. C'est pourquoi, outre sa participation à l'émission Les reines du shopping, Julie Zenatti a annoncé un concert inédit en live stream, le 4 février prochain sur la scène de La Scala - dans le dixième arrondissement de Paris. L'occasion de faire découvrir au public son nouvel album Refaire danser les fleurs... mais l'occasion, aussi, de se faire insulter gratuitement.

"Julie Zenatti, une connasse de plus qui se désolidarise des cinémas, qui sont fermés, et qui ne pense qu'à sa gueule", l'accuse un internaute sur Twitter. Et puisqu'elle n'a pas vu le rapport avec la choucroute, Julie Zenatti s'est permis de répondre à cette tirade venimeuse. "Pardon ? La connasse t'emmerde poliment, pour commencer, a-t-elle répondu. Et quel rapport ? Tu parles de quoi ? Cinéma ?" Les bonnes résolutions pour 2021 ne concernent visiblement pas les haters qui sévissent sur les réseaux sociaux...