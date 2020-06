Pascal Obispo : Petite boulette à propos de Julie Hantson, il se rattrape

Jeudi 4 juin 2020, Pascal Obispo était l'invité de l'émission Je t'aime etc (France 2), où il a évoqué la sortie de son titre Pour les gens du secours, avec Marc Lavoine et Florent Pagny, dont les bénéfices ont été reversés aux soignants.Le chanteur et père de famille a forcément évoqué Julie Hantson, son épouse depuis bientôt cinq ans.

"Vous avez intérêt à vous en souvenir", l'a prévenu Daphné Bürki revenait sur son histoire d'amour et ces années ans de mariage, les noces de bois. Il faut l'avouer : Pascal Obispo avait bien failli oublier...

Cela n'a pas empêché le chanteur d'évoquer tendrement sa relation avec Julie Hantson. "Être tout seul dans la vie, ce n'est pas forcément un chemin qui est facile à mener, mais être avec une personne qui vous contredit, qui vous apporte d'autres choses, d'autres idées, d'autres films, d'autres musiques, d'autres façons d'être, qui vous apprend à être poli, à être un peu moins sauvage, c'est beaucoup mieux...", a-t-il déclaré dans Je t'aime etc.

Pour rappel, après seulement deux ans de relation, Julie Hantson et Pascal Obispo se sont mariés en septembre 2015 au cap Ferret, où l'artiste français de 55 ans possède une propriété de 44 hectares. Une sublime cérémonie avec des invités prestigieux, de Florent Pagny à Johnny Hallyday en passant par Bixente Lizarazu.

Le sublime mannequin a également collaboré sur le dernier album de Pascal Obispo, où elle pose sa voix sur le titre Et Bleu. "Je lui ai fait faire une voix 'en attendant' et on a tous trouvé ça génial, alors nous n'avons pas cherché plus loin. Le titre, Et bleu..., une ode à la femme, est important pour moi. Qui de mieux, pour chanter les femmes, que la mienne ?", avait-il tendrement confié à Télé 7 jours. Une idylle qui dure...