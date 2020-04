Pascal Obispo : Qui sont les femmes de sa vie ?

La vie amoureuse de Pascal Obispo a toujours beaucoup intéressé ses fans. Et pour cause, le chanteur de 55 ans est une superstar de la musique depuis bientôt trente ans. Ses collaborations avec des pointures de la chanson comme Florent Pagny, Johnny Hallyday, Zazie, Marc Lavoine ou encore Natasha St-Pier ont vite fait de lui un artiste incontournable. Mais contrairement à d'autres qui pourraient jouir de leur célébrité en jouant les dons juans, Pascal Obispo s'est toujours montré très fidèle envers les femmes, étant un grand romantique.

Sa première grande histoire d'amour remonte aux années 90, avec Isabelle Funaro. À l'époque, celui qui est aujourd'hui coach dans The Voice et la comédienne ont un véritable coup de foudre. D'ailleurs, ils ne perdent pas de temps pour passer le cap des fiançailles, en 1999. Pascal Obispo était alors âgé de 34 ans et sa belle en avait 18. Impatients de se dire "oui", ils sautent le pas quatre mois plus tard, en 2000, à la mairie du 16e arrondissement de Paris lors d'une cérémonie intime avec leurs proches et leurs amis.

Suite à cette union, la jeune mannequin donne naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Sean. Complètement gaga de son fils, Pascal Obispo lui dédiera une chanson en 2001 dans laquelle il évoque sa joie d'être père. Intitulé Millésime, le morceau fera un carton et reste à ce jour l'un des titres les plus appréciés de l'artiste. Mais alors que tout semblait rouler pour eux, Pascal Obispo et Isabelle Funaro divorcent en 2008. Toutefois, les ex-amants sont restés très proches, tant pour le bien-être de Sean que par l'amitié qu'ils se portent l'un pour l'autre. Isabelle Funaro a depuis refait sa vie avec Michaël Youn, avec qui elle a eu deux enfants, une fille, Seven, née le 7 juin 2011 , puis un fils, Stellar, né le 4 juillet 2018. À noter que Michaël Youn et Pascal Obispo entretiennent eux aussi une très belle relation.

Une relation intense avec Jenifer

Fraîchement divorcé, le chanteur soigne quant à lui ses blessures auprès de Jenifer. C'est en 2008 qu'ils se rencontrent lors d'un concert des Enfoirés à Strasbourg. Jenifer n'a que 25 ans et le chanteur en a presque le double. Les deux stars suscitent alors l'attention, à tel point que le dérapage semble presque inévitable. En juillet 2008, ils s'en prennent tous les deux à un paparazzi dans le 6e arrondissement de la capitale et finissent en garde à vue. En outre, dans l'intimité, l'ambiance est volcanique et les querelles se multiplient. Dans la biographie Pascal Obispo : L'envie d'être aimé, Lomig Guillo écrit : "Très amoureux de la jeune chanteuse, Pascal veut se mêler de tout." D'après l'auteur, il "ne se contente pas de donner son avis, mais, en pygmalion, il dirige, ordonne, impose et se fâche peu à peu avec l'équipe de Jenifer. Les disputes sont aussi nombreuses qu'animées, au point que la troupe qui accompagne Jenifer en tournée lui fixe un ultimatum : c'est lui ou eux." La jolie brune prendra alors la décision de le quitter après un an d'amour.

À ce moment-là, Pascal Obispo avoue à demi-mot être affecté par cette solitude qui lui pèse. "Quand on ne trouve pas l'amour, on a beau être accom­­pli dans sa vie profes­­sion­­nelle, on n'est pas équi­­li­­bré", confiait-il dans un documentaire diffusé sur W9. Mais la déprime prendra fin en 2013, l'année où il rencontre le véritable amour de sa vie en la personne de Julie Hantson, mannequin de 26 ans sa cadette. Deux ans plus tard, en septembre 2015, le couple se marie au Cap-Ferret.

L'artiste a révélé, avec émotion, que leur rencontre avait complètement changé sa vie lors de son passage dans C à vous en 2018 : "Quand j'ai rencontré mon épouse, ma vie a changé. Je vis désormais en harmonie, je suis devenu quelqu'un d'autre." Même son de cloche auprès du Parisien : "Elle est la personne la plus bienveillante que j'ai eu la chance de croiser. Depuis cinq ans, elle me fait un bien fou. Elle met en valeur mes qualités et m'aide à gommer mes défauts." Pascal Obispo est aujourd'hui un homme heureux sur tous les points !