Pascal Obispo : Photos souvenirs de Sean enfant et déclarations pour son anniversaire

Sean a 20 ans ! Le fils de Pascal Obispo a passé ce grand cap, qui marque le début de sa vie d'adulte. Et pour lui donner toutes les chances du monde, et du courage, son papa lui a adressé de tendres mots sur Instagram. "20 ans... le bel âge ! Happy birthday to my son - The sun Sean of my life", a-t-il écrit, le dimanche 11 octobre 2020.

Pour illustrer son propos, le chanteur a également publié une photo de Sean, probablement capturée lorsqu'il avait 15 ans de moins. Longs cheveux bruns ondulés et joues charnues, sur le sable à la plage : difficile de résister à la moue du petit Sean. "HB Sean", a souhaité Nolwenn Leroy en commentaires, comme de nombreux autres internautes.