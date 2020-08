Michaël Youn : Rare photo en compagnie de ses enfants, Seven et Stellar

Un bonheur bien mérité. Papa de deux enfants, Michaël Youn n'est pas vraiment du genre à inonder les réseaux sociaux de photos de famille. Mais le comédien a fait une petite exception à la règle. Le jeudi 20 août 2020, il a partagé une image adorable sur laquelle il prend la pose avec Seven, sa fille de 9 ans, et Stellar, le petit dernier d'un an à peine. Ou en tout cas... il a tenté de le faire ! Le moment était si mouvementé que le visage des trois modèles est flou et mal cadré. "Quand tu demandes aux enfants de poser..." ironiste-t-il. Toujours est-il qu'en plissant les yeux, on voit tout de même l'évolution du fruit de ses amours avec Isabelle Funaro.

On ne peut pas dire que la situation familiale a toujours été idéale. Papa et maman ont eu leurs hauts et leurs bas. Michaël Youn a même préféré, par le passé, mettre fin à leur histoire... avant de faire machine arrière. Mais il reste très marqué par cette passade. "Attention à tout ce que vous pouvez dire quand vous vous séparez, prévenait-il dans les colonnes du magazine Gala. Parce que, parfois, le destin vient avec sa baguette magique. Cupidon revient avec son arc, et il y a des coups de couteau qu'on a donnés ou reçus, des blessures difficiles à refermer. Pardonner, ou se faire pardonner, est deux fois plus difficile quand on n'a pas été super classe au moment de la séparation."