Isabelle Funaro et Michaël Youn : Stellar fête 1 an et laisse son empreinte

Le 4 juillet 2020, Isabelle Funaro a fêté le premier anniversaire de son fils Stellar, fruit de son amour avec le comédien Michaël Youn. Pour marquer ce jour important, l'actrice et mannequin de 38 ans a partagé trois photographies. Sur ces images, on découvre l'actrice du film Fatal en train d'allaiter son fils mais aussi le délicieux gâteau préparé pour sa fête d'anniversaire. Malheureusement (ou pas), l'un des enfants semble avoir posé sa main sur la tarte au citron confectionnée pour l'anniversaire de Stellar. Aucune indication n'est par ailleurs donnée sur l'identité du coupable, est-ce Stellar lui-même ou bien sa soeur aînée Seven ? Mystère, même s'il y a fort à parier qu'il s'agit de la main du petit garçon. En légende de ces photographies, Isabelle écrit : "1 an de toi, STellAR. Mon cadeau. Merci de m'avoir choisie."

Joyeux premier anniversaire Stellar

D'adorables clichés qui ont fait fondre les fans du couple. "Happy birthday à votre bout d'chou", écrit un internaute, "Magnifiques ces photos ! Happy 1 Stellar", commente un autre abonné, "Oh rien de plus beau que la vie... Le naturel... Le bon lait de maman. Joyeux premier anniversaire Stellar", souligne une fan.

Maman de Sean (19 ans, né de son premier mariage avec le chanteur Pascal Obispo) et de Seven (9 ans) et Stellar (fruits de son amour avec Michaël Youn), Isabelle Funaro semble comblée entourée de ses enfants et de son chéri. En couple depuis 2008, le couple s'était séparé brièvement après la naissance de sa fille avant de finalement se remettre ensemble quelques mois plus tard. Interviewé dans l'émission 50 Mn Inside sur TF1, Michaël avait déclaré à propos de sa compagne : "Je l'aime et je l'aimerai toute ma vie." Une famille qui ne manque pas de douceur ni d'amour.