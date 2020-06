Isabelle Funaro : Jolie photo de ses enfants, une tribu recomposée

Les mamans étaient à l'honneur le 7 juin. Sur son compte Instagram, Isabelle Funaro a ravi ses abonnés en partageant une photo de son clan. La comédienne de 38 ans est l'heureuse mère de trois enfants, nés de deux relations différentes.

"Quelle chanceuse", a sobrement commenté Isabelle Funaro en légende d'une photo en noir et blanc, la représentant au milieu de ses enfants. Une image partagée pour la fête des Mères sur son compte suivi par un peu moins de 50 000 abonnés. L'actrice, vue l'an dernier au cinéma dans la comédie Rendez-vous chez les Malawas, pose ainsi avec son fils aîné Sean (19 ans), né de son premier mariage avec le chanteur Pascal Obispo, sa fille Seven (qui a fêté ses 9 ans le 7 juin) et son petit dernier, Stellar (qui fêtera son premier anniversaire le 4 juillet prochain), tous deux issus de sa relation amoureuse actuelle avec l'humoriste et comédien Michaël Youn.

Maman gaga de ses enfants, Isabelle Funaro endosse-t-elle cependant le rôle de bad cop et son amoureux celui de nice cop ? Interrogé par Télé Loisirs en mars dernier, Michaël Youn admettait se considérer comme "un papa très cool". L'ancien présentateur de la mythique émission Morning Live déclarait alors : "J'essaie de donner à ma fille Seven le goût du travail et de l'effort, mais aussi de lui transmettre la bienveillance et le rire. J'aime lui raconter des histoires drôles le soir avant de dormir. Stellar, mon fils, est encore trop petit, donc je ne lui donne pour l'instant que des grands sourires." En 2018, il précisait déjà être du genre coulant... "L'autorité ne m'a pas rendu très heureux quand j'étais enfant ou adolescent. Donc je n'en ai pas beaucoup en stock, au grand dam de la mère de ma fille."