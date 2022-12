"Mon mec à moi !" : Michaël Youn avec Isabelle Funaro pour ses 49 ans, une photo très privée dévoilée

Amoureux depuis 2008, Isabelle Funaro etMichaël Youn sont en couple depuis près de quatorze ans, avec des hauts et des bas. Le 2 décembre 2022, l'ex-femme de Pascal Obispo a souhaité un joyeux anniversaire à son compagnon qui fêtait ses 49 ans. En légende d'un cliché où l'on découvre les parents de Seven, née le 7 juin 2011 et de Stellar, né le 4 juillet 2019, elle écrit : "Happy Birthday Mon mec à moi !". Magnifique avec une bouche rouge carmin, la comédienne de 40 ans a ainsi dévoilé son fond d'écran de téléphone sur lequel elle pose avec son homme.

Très heureux depuis leur réconciliation, le couple s'était séparé en 2017 après neuf ans de vie commune. Une période très dure à vivre pour les amoureux qui avaient décidé de se quitter durant plusieurs mois. Interviewé par Gala, l'ancien animateur du Morning Live dévoilait les coulisses de cette douloureuse rupture au cours de laquelle il avouait ne pas avoir été toujours très élégant avec son ex : "Attention à tout ce que vous pouvez dire quand vous vous séparez ! Parce que, parfois, le destin vient avec sa baguette magique. Cupidon revient avec son arc, et il y a des coups de couteau qu'on a donnés ou reçus, des blessures difficiles à refermer. Pardonner, ou se faire pardonner, est deux fois plus difficile quand on n'a pas été super classe au moment de la séparation".

On a beaucoup travaillé

Plus forts que jamais, les amoureux ont désormais construit un couple des plus solides. "Avec Isabelle, on a beaucoup travaillé, parlé, communiqué. C'est dur d'ailleurs. Au bout de dix ans de vie commune, on se dit des choses crues sur ce qui marche et ce qui ne marche plus. Quand on est longtemps ensemble, avec des métiers comme les nôtres où une exubérance est de mise, ce n'est pas simple, mais il faut en passer par là. Donc oui, nous avons beaucoup travaillé", ajoutait l'acteur du film Fatal.

Qui sait, Isabelle Funaro et Michaël Youn décideront-ils de se passer bientôt la bague au doigt ? "Franchement, moi je l'épouserais bien. [...] J'aimerais bien qu'elle porte mon nom" avait confié le comédien lors d'une interview avec Paris Match en 2010. L'année 2023 sera peut-être celle de leur mariage ?