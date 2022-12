Diaporama : "Mon mec à moi !" : Michaël Youn avec Isabelle Funaro pour ses 49 ans, une photo très privée dévoilée

Michaël Youn et sa compagne Isabelle Funaro - Inauguration de la discothèque L'Arc à Paris suite à sa réouverture au 12 Rue de Presbourg. © BestImage

Naissance - Michael Youn est papa pour la deuxième fois d'un petit garçon prénommé Stellar - Michael Youn et sa compagne Isabelle Funaro - Aftershow festival du rire au golf palmeraie à Marrakech au Maroc le 9 juin 2013. © BestImage

Exclusif - Benjamin Morgaine, Michaël Youn et son ex-compagne Isabelle Funaro - Soirée de la Summer Party des 50 ans du Byblos et des Caves du Roy à Saint-Tropez le 23 juillet 2017. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak/Bestimage

Michaël Youn très complice avec son amie Solenne Gallagher (Balkany) lors du match de Rugby France - Pays de Galles au stade de France le 18 mars 2017. Après sa séparation avec Isabelle Funaro, c'est avec l'ex femme d'Alexandre Balkany, son amie Solenne (Gallagher) que l'animateur s'affiche très complice au stade de France. Les deux amis enchainent les selfies décalés et les éclats de rire. (Pour infos voir vendeurs) © BestImage

7 / 13