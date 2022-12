Michaël Youn : Rarissimes photos de ses enfants Seven et Stellar, ses portraits crachés !

Il a beau faire des bêtises et des blagues depuis plus de 20 ans à la télévision et au cinéma, ses meilleurs partenaires, ce sont eux ! À 11 ans et 3 ans, les adorables Seven et Stellar, nés de l'union entre Michaël Youn et Isabelle Funaro, ont dû aider leur célèbre papa à passer le cap des 49 ans ce vendredi matin. Du moins, selon les stories de l'humoriste sur Instagram, qui a décidé pour l'occasion de les présenter à ses fans comme il ne l'avait encore jamais fait !

Publiant une photo de lui en compagnie de chacun des bambins, sans cacher leur visage pour une fois, l'humoriste a tout simplement commenté "Best Birthday Ever", soit "le meilleur des anniversaires". Et même si les clichés semblent dater un peu pour les deux enfants, on peut enfin découvrir leur rare visage... et leur ressemblance avec leur célèbre papa. Le petit Stellar, né après la séparation puis la réconciliation de ses parents, est tout particulièrement son portrait craché.

Nul doute que Michaël Youn devrait profiter de sa journée avec eux, mais également avec son beau-fils, Sean, le fils que sa femme a eu avec son premier mari, Pascal Obispo et qui est désormais âgé de 22 ans. Tous les deux s'entendent en effet particulièrement bien depuis de nombreuses années. Il faut dire que le jeune homme a pu prendre exemple sur son père, très ami avec le complice de Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, et toujours prêt à l'accompagner dans ses bêtises et ses sketchs.