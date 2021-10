Michaël Youn papa : drôle de photo avec Seven et Stellar, adeptes de la... sylvothérapie

Fait suffisamment rare pour être souligné, Michaël Youn a partagé une nouvelle photo de ses deux enfants sur Instagram. Mardi 11 octobre 2021, le comédien s'est saisi du réseau social pour dévoiler un amusant cliché de lui avec sa fille Seven (10 ans) et son petit garçon Stellar (2 ans), qu'il partage avec sa compagne Isabelle Funaro. Père et enfants occupent leur temps libre d'une drôle de façon...

"En cette période trop tendue, nous on préfère faire des câlins aux arbres..." Effectivement, sur la publication, Michaël Youn apparaît en train d'enlacer un large tronc. Il est imité par sa fille Seven, tandis que le petit Stellar semble plutôt en pleine partie de cache-cache. Cette pratique de la sylvothérapie apportera-t-elle bien-être et santé de fer à la petite famille ? Cette photo est en tout cas l'occasion de voir que les deux bambins ont bien grandi ! D'ordinaire pudique lorsqu'il s'agit de montrer sa vie de famille, l'acteur de 47 ans laisse ainsi voir la jolie complicité qui le lie à ses enfants.

Lui-même fils de psychothérapeute-psychologue pour les familles, Michaël Youn fait en sorte d'éduquer ses enfants en passant par le dialogue et l'humour. "J'ai été à la bonne école. Mes enfants aiment beaucoup jouer et je pense que par le ludique, on peut faire passer beaucoup de choses. Le rire a des vertus éducatives", avait-il expliqué à Télé Poche, en septembre dernier. "Il y a des jours où papa, c'est un G.O. D'autres, un partenaire, une encyclopédie... J'essaye de ne jamais associer éducation à autorité et d'être dans le dialogue."