Michaël Youn fier de ses enfants : "Je veux vraiment que mes enfants s'épanouissent"

Lors d'une interview accordée à Nikos Aliagas, samedi 25 septembre 2021, dans 50' Inside, Michaël Youn est revenu sur sa carrière à la télévision. Un palmarès admiré par ses enfants et notamment par sa fille, Seven (10 ans).

Face à Nikos Aliagas, le comédien de 47 ans - à l'affiche de la série Fugueuse - est revenu sur le jour où il avait accompagné Patrick Fiori, en tant que co-coach dans la septième saison The Voice Kids (remportée par Rebecca). Et face à ce tendre souvenir, Michaël Youn a ensuite partagé l'émotion qu'il avait ressentie. "Quand Patrick Fiori m'a proposé d'être co-coach sur The Voice Kids, j'ai dit oui tout de suite. Tout ce qui touche à l'enfance (...) je suis bouleversé par les enfants et c'est un moment tellement sacré", a d'abord expliqué le père de Seven (10 ans) et de Stellar (2 ans).

Un papa fier de ses enfants

"Seven, elle a compris que papa était artiste ?", lui a demandé l'animateur. "Non seulement, elle a compris, mais elle veut faire ça, a-t-il indiqué, papa fait le clown et quand on lui demande à l'école ce qu'elle veut faire, elle répond 'Je veux faire comme papa, clown." Papa poule assumé, Michaël Youn a ensuite mentionné vouloir aider son enfant à atteindre ses objectifs. "Je vais faire mon maximum pour qu'elle le fasse", a expliqué le compagnon du mannequin Isabelle Funaro, mentionnant également vouloir être un soutien indéfectible pour ses enfants : "Je veux vraiment que mes enfants s'épanouissent dans leurs métiers, ça participe tellement au bonheur".

Interrogé par nos confrères de Télé Poche, en septembre dernier, Michaël Youn avait déjà fait quelques confidences sur sa vie de famille. "Il y a des jours où papa, c'est un G.O. D'autres, un partenaire, une encyclopédie... J'essaye de ne jamais associer éducation à autorité et d'être dans le dialogue", a expliqué le père de famille. Et d'ajouter : "Avec un père psychothérapeute-psychologue pour les familles, j'ai été à la bonne école. Mes enfants aiment beaucoup jouer et je pense que par le ludique, on peut faire passer beaucoup de choses. Le rire a des vertus éducatives."