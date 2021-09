Michaël Youn et Sylvie Testud complices, pour défendre "Fugueuse" avec Romane Jolly

Très attendu dans la série Fugueuse (diffusée à partir du 23 septembre 2021 sur TF1), Michael Youn a été convié au Festival de la Fiction de La Rochelle le 17 septembre 2021. Très élégant, l'ancien trublion du Morning Live a posé aux côtés de Sylvie Testud, d'Axel Naroditzky et de Romane Jolly, qui lui donnent la réplique dans la série. Créée par Jérôme Cornuau et Manon Dillys, Fugueuse raconte l'histoire de deux parents tentant de sortir leur adolescente de l'enfer de la prostitution. Tombée entre les griffes d'un homme pervers et manipulateur, la jeune femme va néanmoins pouvoir compter sur le soutien de ses proches, décidés à la sauver de cet univers dangereux.

Papa de deux enfants (Seven, née le 7 juin 2011 et Stellar, né le 4 juillet 2019 de ses amours avec la mannequin et comédienne Isabelle Funaro), Michael Youn a récemment révélé quelques secrets sur son rôle dans Fugueuse. "C'est un papa sans histoire qui essaye de faire au mieux pour sa famille. Son plus gros défaut, c'est peut-être de ne pas avoir envie que sa fille devienne une femme, ce que je peux comprendre étant moi-même papa d'une fille de 10 ans ! Sa gamine a soif de liberté et elle va tomber amoureuse de la mauvaise personne. Mais ce qui est formidable, c'est que rien dans cette série n'est manichéen. En tout cas, aimer ses enfants ne suffit pas à les protéger", confiait-t-il dans un entretien accordé à nos confrères de Télé Magazine.

Romane Jolly, qui interprète la fille de Michael Youn et de Sylvie Testud dans Fugueuse, avait déjà été aperçue dans le court-métrage Jusqu'ici tout va bien de Lylo Jacquemin en 2020. De son côté, Axel Naroditzky a joué dans le film Je grandirai demain (2018) de Lucas Morales ainsi que dans les séries Camping Paradis (2019), Je te promets (2020 et 2021) et La Stagiaire (2020).