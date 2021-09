Michael Youn papa de Stellar et Seven : confidences sur ses enfants

C'est la plus connue des affaires françaises. Toujours irrésolue, l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory continue de fasciner. Après des kilos de livres, des heures et des heures de documentaires - dont l'excellent Grégory (Netflix) de Patricia Tourancheau - et des litres d'encre dans les journaux, l'affaire Grégory a droit à sa nouvelle adaptation sur petit écran. Dans Une affaire française, TF1 revient sur la trame de l'histoire et ses nombreux protagonistes. Michael Youn, lui, incarne le journaliste Jean-Michel Bezzina.

C'est à cette occasion que le comédien a été interrogé par Télé Poche, dans son édition du lundi 20 septembre 2021. Questionné sur son rôle de père, lui qui est papa de deux enfants, Michael Youn a fait une rare confidence sur sa vie de famille. Il décrit d'abord un métier de père qui "change tout le temps". "Il y a des jours où papa, c'est un G.O. D'autres, un partenaire, une encyclopédie... J'essaye de ne jamais associer éducation à autorité et d'être dans le dialogue", confie le papa de Seven (10 ans) et de Stellar (2 an).

Michael Youn préfère ainsi la pédagogie à la répression. "Avec un père psychothérapeute-psychologue pour les familles, j'ai été à la bonne école. Mes enfants aiment beaucoup jouer et je pense que par le ludique, on peut faire passer beaucoup de choses. Le rire a des vertus éducatives", développe ce papa poule.

Par le passé Michael Youn a été en couple avec l'actrice Juliette Arnaud, puis la comédienne Elsa Pataky, avant de rencontrer le mannequin Isabelle Funaro. Après avoir emménagé ensemble quelques années plus tôt, il ont accueilli leur premier enfant, la petite Seven (10 ans). En 2017, ils se séparent avant de se remettre ensemble. Leur second bébé, un garçon prénommé Stellar nait le 4 juillet 2019.

