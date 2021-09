Laurence Arné : La compagne de Dany Boon sort le grand jeu à La Rochelle

Après le succès international de Grégory, de Patricia Tourancheau, sur Netflix, une fiction est désormais disponible sur l'affaire. Voilà 37 années que le petit Grégory a été retrouvé dans les eaux froides de la Vologne. Depuis, les personnages, revirements de situations et graves erreurs judiciaires de l'affaire sont connues de tous. Au point de toujours autant passionner les foules. C'est le filon qu'exploite Une Affaire française, la nouvelle mini-série de TF1.

Le feuilleton a été présenté lors du festival de la fiction de La Rochelle le jeudi 16 septembre 2021, en présence de l'équipe du casting. Guillaume Gouix, Guillaume de Tonquédec, Blandine Bellavoir, le réalisateur Christophe Lamotte, Laurence Arné - sublime en chemise ample -, Laurena Thellier ou encore Michael Youn ont défilé face aux photographes de l'évènement. D'autres personnalités comme Alexandre Smia, Jérémie Guez, Gilles Pélisson, le président directeur-général de TF1 ainsi que Ara Aprikian, directeur des programmes de la chaîne.

Ce drame revient ainsi sur l'affaire en six épisodes de 52 minutes et a été présenté jeudi hors-compétition. Elle sera disponible sur TF1 à partir du 20 septembre prochain. Pour éviter une condamnation en justice - à l'image d'Arte et France 3 qui avaient diffusé l'excellente Affaire Villemin, condamnées pour diffamation par Bernard Laroche - la chaîne a fait appel à un avocat afin de relire les scénarii et de "visionner les montages jusqu'au bout", a confié Aimée Buidine à Sud Ouest . Aucun des protagonistes de l'affaire n'a été consulté...