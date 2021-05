Laurence Arné en couple avec Dany Boon : qui est est le père de son fils ?

Publicitaire ayant travaillé en tant que directeur digital chez BETC, Jérôme Duchamps a rencontré Laurence Arné grâce à des amis communs. Créateur de l'agence digitale spécialiste des médias sociaux baptisée SPOKE, l'homme d'affaires accompagne de nombreuses marques dans leur communication comme Etam, Bash, M6, Sécurité Routière, Cartier ou encore Chanel. Saluée pour la qualité de son travail, l'entreprise créée par Jérôme en 2009 a d'ailleurs été distinguée pour ses campagnes : Meilleur Job d'Eté/ Etam, Mode conduite/ Sécurité Routière, Calvi on the Rock/ Bash et a été élue Agence Social Media de l'Année 2019. Avec Laurence, Jérôme a eu un petit garçon prénommé Raphaël né en 2012.

Interviewée pendant sa grossesse, l'actrice qui interprétait Déborah dans la série WorkinGirls confiait qu'elle comptait reprendre les tournages très rapidement après son accouchement : "J'attends un bébé pour juin et je reprendrai dès juillet le tournage de la saison 2". Deux personnalités ambitieuses qui se sont finalement séparées après plusieurs années de vie commune.

Désormais amoureuse de Dany Boon avec qui elle a travaillé sur les films Radin ! (2016) et La Ch'tite famille (2018), l'actrice forme une (grande) famille recomposée avec le papa de Noé (21 ans), Mehdi (23 ans), Sarah (11 ans), Eytan (15 ans) et Elia (14 ans). Pour rappel, Dany a officialisé sa relation avec la comédienne le 3 mai 2021 sur RTL. S'il laissait jusque-là planer le doute sur la nature de sa relation avec Laurence, la star du film Bienvenue chez les Ch'tis (2008) a confirmé pour la première fois lors de cette interview vivre en concubinage avec Laurence. Passionnés tous deux de cinéma, les comédiens ont d'ailleurs co-écrit ensemble le scénario du film 8, rue de l'humanité, qui paraîtra cette année sur Netflix.