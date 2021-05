Dany Boon et Laurence Arné : "Pots, bouffes, barbecues..", rares confidences sur leur quotidien

Lundi 3 mai 2021, Dany Boon était invité des ondes de RTL pour parler de son prochain film 8, Rue de l'Humanité, une "comédie chorale destinée à Netflix, écrite avec sa compagne Laurence Arné", précise le site de la radio qui en profite au passage pour confirmer ce qui était un secret de polichinelle concernant la relation amoureuse entre les deux artistes.

Le film suit donc les histoires des voisins d'un immeuble parisien confiné en pleine pandémie de coronavirus. Dany Boon a d'ailleurs relaté comment ils avaient vécu leur propre confinement avec sa belle. L'acteur et réalisateur âgé de 54 ans a raconté ce moment précis où, comme tant d'autres, il a percuté qu'il ne vivait pas seul et qu'il s'était dit : "Tiens c'est bizarre, il y a des gens qui habitent le palier ou la maison d'en face." Cela a alors fait germer en lui l'idée d'un film. "Je me suis dit 'faisons un immeuble avec plusieurs classes sociales'. Je voulais faire soit un immeuble, soit une pharmacie soit un labo au rez-de-chaussée, un bistrot à côté. D'un seul coup on a raconté ce qu'on a vécu et c'est la relation de ces gens qui va évoluer à cause de de cette situation-là", a-t-il expliqué.

Dany Boon a alors écrit son film avec l'aide de sa compagne Laurence Arné, âgée de 39 ans, en se basant sur ce qu'ils vivaient dans leur quotidien de confinés. "J'étais chez moi avec Laurence et les enfants, et on a commencé à rencontrer les voisins, faire des pots, des bouffes, des barbecues. Je me suis dit qu'il fallait écrire", a-t-il ajouté. De rares confidences sur sa vie de couple avec Laurence, celle qui fait battre discrètement son coeur depuis qu'il s'est séparé de sa femme Yaël en 2018 après quinze années de mariage. Une union qui avait donné naissance à trois enfants : Eytan (né en 2005), Élia (né en 2006) et Sarah (née en 2010). Dany Boon étant aussi le papa de Mehdi (né en 1997 de sa relation avec Sophie Hermelin) ainsi que de Noé (né en 1999 de son précédent mariage avec Judith Godrèche).

Ce n'est pas la première fois que Dany Boon et Laurence Arné travaillent ensemble, le duo ayant collaboré sur les films La Ch'tite Famille et Radin !