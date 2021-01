Dany Boon papa : 5 enfants avec 3 femmes différentes, ses rares confidences

Dany Boon est le fier papa de cinq enfants, nés de trois unions différentes. D'abord Medhi (23 ans), né de sa relation avec l'actrice Sophie Hermelin, puis Noé (21 ans), issu de son mariage avec Judith Godrèche. Après leur divorce en 2002, Dany Boon se remarie avec la scénariste Yaël Harris. Avec elle, il accueille Eytan (15 ans), Élia (15 ans) et Sarah (11 ans le 27 février prochain).

Assez secret sur sa vie privée, Dany Boon n'évoque que rarement sa famille. Au détour d'une interview à RTL, l'acteur en disait un peu plus sur la passion commune de ses enfants : la musique. "Tous mes enfants font de la musique, ça c'est chouette. Je ne les ai jamais forcés à prendre des cours. Je suis très fier, j'adore. Quand je les vois se mettre à la guitare ou au piano ou à la basse, moi je n'ose plus jouer maintenant", avait-il confié en août 2019.

"Et après, les trois plus jeunes font de la musique aussi, ils prennent des cours, mais c'est encore trop jeune pour savoir s'ils seront artistes. Après, franchement moi je suis très détendu. Tout ce que je veux c'est qu'ils aient une passion et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font, quelque soit le boulot", avait détaillé Dany Boon, au sujet d'Eytan, Élia et Sarah.

Si aujourd'hui, Dany Boon est concentré sur le bonheur et l'épanouissement de ses enfants, c'est qu'il a conscience qu'ils ont parfois souffert de sa notoriété. "On me prenait en photo dans la rue et je ne voulais pas qu'ils soient sur la photo. Ils me demandaient pourquoi, ils croyaient que je ne les aimais pas. Avec la notoriété, les enfants ont le sentiment qu'on leur vole leur père", avait déploré le réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis à Gala, en mars 2018. Malgré l'envolée de sa carrière, Dany Boon n'a jamais rejeté sa responsabilité de père. "Les exigences de mon métier ne m'ont pas toujours permis d'être présent au long cours, mais je n'ai jamais lâché le fil...", avait-il rappelé lors d'un entretien au Figaroscope, en février 2019.