Dany Boon : Sa fille Sarah, miraculée grâce à "une peau de cochon"

En pleine promotion du film Lion (en salles le 29 janvier 2020), Dany Boon a dévoilé l'une des plus grandes épreuves qu'il a dû subir dans sa vie dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Papa de cinq enfants, l'acteur de 53 ans a failli perdre sa fille cadette Sarah née grande prématurée à seulement 6 mois en 2010. Il raconte :"Ma fille est née grande prématurée, à six mois de grossesse. Elle pesait 920 grammes, c'est pas beaucoup, l'équivalent d'un gros steak..." Très fragile, la petite fille se trouve pendant quelques semaines entre la vie et la mort.

Ils ont alors proposé de l'opérer et de lui mettre une peau de cochon

Un cauchemar pour Dany et Yaël Harris (la maman) qui ne savaient pas si leur enfant allait survivre. "Elle avait des problèmes au niveau du coeur, il y avait une valve qui ne se refermait pas. Ils lui ont administré un traitement assez intensif, qui n'a pas marché la première fois. Ils ont alors proposé de l'opérer et de lui mettre une peau de cochon. Puis ils ont retenté leur traitement une deuxième fois, qui a finalement fonctionné." Heureusement, aujourd'hui Sarah va bien et est âgée de 9 ans.

On ne sait pas si notre enfant va survivre...

La star du cinéma qui a éclaté dans le film Bienvenue chez les Ch'tis avait également fait part de cette douloureuse expérience en 2016 dans l'émission Vivement Dimanche. Il racontait :"Sarah était très petite. Je l'ai prise dans ma main et elle m'arrivait au poignet. On m'a dit : "Voilà, on va se battre pour qu'elle survive." Dans la première semaine, c'est terrible. On ne sait pas si notre enfant va survivre..."

Une épreuve bien loin derrière Dany, père de Medhi (né en 1997), Noé (né en 1998 de son amour avec Judith Godrèche), Eytan (né en 2005), Élia (née en 2006) et Sarah (tous les trois nés de son amour avec Yaël Harris).