Dany Boon hypocondriaque : il a tenu bon pendant le confinement pour ses enfants

Dany Boon est effrayé par le moindre microbe, et cette peur permanente de tomber malade est allée jusqu'à le pousser à réaliser le film Supercondriaque sorti en 2014. Il y incarne le rôle de Romain Faubert, un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n'a ni femme ni enfant. Le métier qu'il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n'arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis très longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le docteur Dimitri Zvenska (joué par Kad Merad), qui donnerait tout pour s'en débarrasser définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l'aider à trouver la femme de sa vie. Ce qui n'est pas une mince affaire...

Dans la réalité, Dany Boon est bien plus sociabilisé et papa de cinq enfants : Medhi, 22 ans, né de sa relation avec l'actrice Sophie Hermelin, Noé, 20 ans, qu'il a eu avec Judith Godrèche, Eytan, bientôt 15 ans, Elia, 13 ans et Sarah, 10 ans, tous trois nés de son mariage avec Yaël Harris. Mais comment l'acteur et réalisateur de 53 ans a-t-il vécu le confinement ?

Dany Boon s'est confié en exclusivité sur RTL le vendredi 15 mai 2020, confiant avoir moins stressé que ses enfants. "Ce qui est marrant, c'est que je suis hypocondriaque, mais quand je voyais l'angoisse de mes enfants, je me disais je n'ai pas le droit de l'être parce qu'il faut que je les rassure, a-t-il avoué. Dany Boon n'aurait pas imaginé surmonter aussi bien le confinement : "Très étonnamment, j'ai été moins paniqué, moins flippé, que j'aurais pu penser l'être."