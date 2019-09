Dany Boon : Yael en deuil, l'acteur annule son voyage pour rester auprès d'elle

On pensait pourtant que le couple connaissait des temps difficiles. A la fin de l'année 2018, un hebdomadaire people révélait que Dany Boon s'était séparé de Yaël. Une annonce d'autant plus bouleversante que quelques mois plus tôt, le comédien de 53 ans lui dédiait une merveilleuse déclaration dans les colonnes de Version Femina. "On s'aime, on s'entend bien, on a construit une famille et le travail, c'est en plus. Comme on est très complices, il y a une facilité à réaliser des choses ensemble, une confiance mutuelle, un regard bienveillant l'un sur l'autre [...] C'est comme dans la Chanson des vieux amants de Brel, qui dit : 'Il nous a fallu du talent pour être vieux sans être adultes.' C'est beau ça."

Qu'importe les séparations et les rumeurs à propos du duo qu'ils forment. Yaël et Dany Boon sont parents de trois enfants : Eytan, né le 23 juin 2005, Élia, né le 20 décembre 2006, et Sarah, née prématurément le 27 février 2010. Malgré vents et marées, le couple reste donc proche dans les épreuves difficiles...