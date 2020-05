Dany Boon et Laurence Arné s'unissent, nouveau projet commun

Comment Dany Boon a-t-il vécu le confinement ? Pas si mal pour un hypocondriaque ! "Très étonnamment, j'ai été moins paniqué, moins flippé, que j'aurais pu penser l'être", a confié l'acteur et réalisateur de 53 ans au cours d'une interview diffusée sur RTL, durant la matinale d'Yves Calvi du vendredi 15 mai 2020. "Ce qui est marrant, c'est que je suis hypocondriaque, mais quand je voyais l'angoisse de mes enfants, je me disais je n'ai pas le droit de l'être parce qu'il faut que je les rassure", a témoigné le papa de cinq enfants. Il est à la tête d'une grande tribu composée de Medhi, 22 ans, né de sa relation avec l'actrice Sophie Hermelin, de Noé, 20 ans, qu'il a eu avec Judith Godrèche, d'Eytan, bientôt 15 ans, d'Elia, 13 ans et de Sarah, 10 ans, tous trois nés de son mariage avec Yaël Harris.

Lors de cette interview exclusive accordée à RTL, Dany Boon a également révélé travailler sur un nouveau film en partenariat avec l'actrice Laurence Arné. Toutes deux se connaissent très bien puisqu'ils ont tourné ensemble dans Radin ! ou encore La Ch'tite Famille. Le confinement leur a donné des idées ! "Comme je suis confiné, avec Laurence Arné, on a commencé à se dire, tiens, pourquoi on n'écrirait pas sur le sujet et puis voilà. On est en train d'écrire une histoire qui raconte la vie d'un immeuble confiné. Des commerces au rez-de-chaussée, jusqu'aux chambres de bonnes. L'idée, c'est de le tourner d'ici à la fin de l'année", a déclaré Dany Boon.

L'acteur et réalisateur en a également profité pour parler d'un autre film, Le palmier dont le tournage aurait dû commencer en août prochain, mais qui a dû être repoussé en raison de la situation actuelle. "J'étais censé rentrer en préparation et tourner au mois d'août mon prochain film, mais il a été décalé pour des histoires d'assurance", a-t-il commenté. Le palmier s'intéresse à "un village qui est en zone blanche, qui cherche désespérément à ce qu'on installe la 5G dans leur commune pour pouvoir avoir accès au XXIe siècle."