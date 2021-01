Dany Boon : Quand Judith Godrèche, son ex-compagne, se défendait de le manipuler

Cette histoire a marqué les deux acteurs à vie. Et pour cause, ils ont eu un enfant ensemble ! En couple de 1998 à 2002, Dany Boon et Judith Godrèche ont accueilli Noé - 21 ans aujourd'hui... mais pas sans sacrifice. Soupçonnée d'avoir une trop grande influence sur son partenaire, la comédienne avait expliqué les circonstances de cette naissance à la télévision à Thierry Ardisson. "Quand il a été question de faire un enfant, qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas le faire si moi j'étais à Mexico et lui en tournée, on en a parlé, a-t-elle rappelé. Si je l'avais manipulé, j'imagine qu'il aurait annulé son spectacle. Mais c'est moi qui a décidé d'arrêter de travailler pendant un an. Lui ne l'aurait vraiment pas fait. C'est un truc dont il n'était pas capable et je le comprends d'ailleurs."

Judith Godrèche et Dany Boon se sont rencontrés sur le tournage du film Bimboland, d'Ariel Zeitoun. Fou d'amour, ils se sont mariés le 12 août 1998. Divorcés, les deux ex s'entendent toujours à merveille. Ce qui s'explique, entre autres, par le fait que la comédienne ne regrette aucun de ses choix. "A cette époque, j'imaginais qu'il était impossible de concilier, sans abnégation, vie professionnelle et vie personnelle, se souvenait-elle en 2011 dans le magazine Psychologies. Et j'étais persuadée que, entre les deux, l'amour devait triompher ! Aller au bout du monde pour un tournage et laisser derrière soi celui qu'on aime, cela mérite qu'on y réfléchisse. Sauf que moi, à ce moment-là, je n'ai même pas songé à me poser la question. C'était l'amour avant tout."

Mes enfants croyaient que je ne les aimais pas

Le rôle de père est sans doute le plus important de sa carrière. Le bonheur de la paternité, Dany Boon ne l'a pas connu qu'avec Judith Godrèche. Papa de cinq enfants, il a eu son aîné Medhi en 1997 avec Sophie Hermelin mais également Eytan, Élia et Sarah en 2005, 2006 et 2010 avec la scénariste Yaël Harris. Excessivement discret à propos de sa vie privée, l'acteur a protégé chacune de ses têtes blondes... quitte à ce qu'ils en souffrent parfois. "On me prenait en photo dans la rue et je ne voulais pas qu'ils soient sur la photo. Ils me demandaient pourquoi, ils croyaient que je ne les aimais pas, racontait-il au magazine Gala en mars 2018. Avec la notoriété, les enfants ont le sentiment qu'on leur vole leur père." Ils ont pourtant, chacun, une jolie place dans son coeur...