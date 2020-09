Laurence Arné : Que devient la femme de Dany Boon dans La Ch'tite Famille ?

Actrice dans les films L'amour, c'est mieux à deux (2010), Dépression et des Potes (2012) et À coup sûr (2014), nul doute que Laurence Arné saura à nouveau trouver sa place aux côtés de Dany Boon. La maman de Raphaël (né en 2012, fruit de son amour avec Jérôme Duchamps) dévoilait déjà avec humour son confinement (intense) avec Dany Boon sur Instagram. Ensemble durant la pandémie de Covid-19 (comme l'acteur l'avait dévoilé au micro de RTL en mai 2020), l'actrice avait pu apprécier à leur juste valeur toutes les angoisses de son camarade. Le 16 mars 2020, elle avait d'ailleurs dévoilé son quotidien mouvementé avec Dany, toujours prêt à lui prendre sa température. En légende, elle écrivait : "15e prise de la journée... Mon quotidien avec un hypocondriaque. Help." Un duo qu'on attend déjà avec impatience pour ce nouveau long métrage !