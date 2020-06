Didier Raoult : Cette petite règle amusante que lui impose sa femme Natacha

Infectiologue connu dans le monde entier, Didier Raoult est devenu l'une des grandes personnalités médiatiques de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Fervent défenseur d'un traitement comprenant l'hydroxychlroroquine et l'azythromycine pour traiter le Covid-19, le professeur a montré tout au long de la crise sa forte personnalité et n'a pas hésité à remettre en place certains journalistes comme Ruth Elkrief et Margaux de Frouville au cours d'une interview mémorable sur BFMTV.

C'est à cause d'elle que je ne me rase pas la barbe

Soutenu par plusieurs célébrités comme Laeticia Hallyday, Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji, Jean-Marie Bigard, Vincent Lindon ou encore Michel Polnareff, Didier Raoult peut compter sur le soutien de sa femme Natacha. Mariés depuis 1982, le couple travaille ensemble dans le monde scientifique et médical. Lui infectiologue et elle psychiatre, Natacha Caïn-Raoult est d'origine lituanienne et consulte dans son cabinet marseillais proche de l'avenue du Prado selon le magazine Gala. De huit ans sa cadette, Natacha est également passionnée par la littérature. Maman de trois enfants nés de son union avec le directeur de l'IHU de Marseille, elle a écrit trois romans : Sept jours, Un mardi chez les fous et Je vous en prie... pas Noël !

Souvent décrié pour son physique et pour sa barbe qui n'était pas au goût des médecins et scientifiques parisiens, Didier avait expliqué sur BFMTV : "C'est à cause d'elle que je ne me rase pas la barbe. Je ne me rase pas l'été, elle m'a dit : 'Garde-là ! Ça cache les rides aussi.'" Derrière l'apparence parfois abrupte du scientifique se cacherait donc un homme éperdument dévoué, mais aussi attentif au regard de sa femme.

En 2020, le couple célèbre ses trente-huit ans de mariage. Un lien fort unit les époux qui ont après toutes ces années leur petit rituel pour se retrouver. Au cours d'une interview au magazine ELLE, on apprenait ainsi que Didier aimait "rejoindre sa femme Natacha, psychiatre et romancière, et prendre quelques heures de repos en famille dans son appartement du centre de Marseille sans luxe, ni ostentation apparente". Une occasion également pour Didier de reprendre du poil de la bête en attendant - peut-être - une seconde vague de coronavirus.