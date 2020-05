Didier Raoult : Le geste fou d'un "fan" du décrié professeur !

Avec la pandémie de coronavirus, le monde médical français a été mis en lumière par le biais d'un décrié personnage : le professeur Didier Raoult. L'infectiologue et professeur de microbiologie, adepte d'un traitement à base d'hydroxychloroquine, compte sur de fidèles soutiens face à ceux qui le critiquent...

Sur Instagram, on a pu découvrir le geste fou d'un fan du professeur de 68 ans... qui s'est tatoué son visage sur la jambe ! Un homme prénommé Hugo, restaurateur marseillais de 29 ans, a sollicité les talents du tatoueur Pascal Squale pour avoir le visage de Didier Raoult sur la cuisse. L'équipe de C à vous l'a rencontré pour lui demander de justifier son inattendue démarche généralement réservée aux stars du show business. "On a ce monsieur qui est un ponte de la science, qui a l'un des plus gros CV au monde, qui se fait insulter par de pauvres petits médecins généralistes sur les plateaux télé [un tacle à Michel Cymes, critiqué pour ses remarques sur le professeur ?, NDLR] et qui ne répond même pas", a-t-il expliqué.

Didier Raoult, qui parmi les adeptes de son traitement - dont l'efficacité ou l'inefficacité n'a pas encore pu être vraiment prouvée - compte notamment le maire de Nice Christian Estrosi, possède effectivement un CV qui devrait parler pour lui. Mais il ne convainc pas tout le monde, à commencer par le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Pour rappel, Didier Raoult est un spécialiste des maladies infectieuses tropicales émergentes à la Faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille et à l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU). Il est lauréat du grand prix de l'Inserm remis en 2010 ainsi que du prix de la Fondation Louis D., Institut de France en 2015. Son travail a même été reconnu par l'Etat alors qu'il n'hésite pas à critiquer les dirigeants politiques, puisqu'il a été fait Officier de la Légion d'honneur et Commandeur de l'ordre national du Mérite.