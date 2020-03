Covid-19 : Le cri d'urgence de Patrick Pelloux pour la décriée chloroquine

À l'instar du médiatique Michel Cymes, Patrick Pelloux est l'une des figures phares du monde médical dans les médias depuis de nombreuses années et ses propos sont ainsi très écoutés. Sur son compte Twitter suivi par près de 100 000 abonnés, l'urgentiste et chroniqueur santé (dans Charlie Hebdo, Siné Mensuel, Le Magazine de la santé...) a lancé un cri d'alerte en faveur de la chloroquine.

Lundi 23 mars 2020, il a utilisé son compte Twitter pour prendre clairement position en faveur de l'usage rapide et massif de ce traitement décrié. "Je suis très inquiet par la vague de coronavirus qui arrive désormais sur la France après l'Est. Plus encore ce qui se passe dans les établissements pour les personnes âgées. Évitons coûte que coûte l'hécatombe et donnons les traitements avec la chloroquine. C'est urgent", a écrit celui qui s'était fait connaître en tirant la sonnette d'alarme lors de la canicule de 2003. Pour rappel, Patrick Pelloux, qui est le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France, a été formé à l'École internationale européenne et la Faculté de médecine de Paris.

Une prise de position partagée par l'ancienne ministre Ségolène Royal. "C'est urgent ! Pourquoi encore toutes ces hésitations bureaucratiques incompréhensibles ?! Appliquons : 1. le principe de précaution 2. le principe de l'utilisation de la meilleure solution connue confirmée par des spécialistes incontestables. Soyons solidaires de ces médecins spécialistes incontestés et responsables et laissons-les agir sous leur responsabilité, car ces médecins risquent leur vie et savent ce qu'ils font", a-t-elle écrit sur Twitter.

D'ores et déjà, le traitement à la chloroquine fait des adeptes - qui prennent des risques - comme le maire de Nice, Christinan Estrosi, contaminé avec sa femme Laura Tenoudji par le coronavirus. Tous deux ont expliqué avoir conscience d'utiliser un traitement qualifié d'expérimental.