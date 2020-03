Coronavirus : Laura Tenoudji a testé un traitement expérimental pour guérir

C'est le grand débat du moment ! Existe-t-il déjà un traitement pour le coronavirus ? À en croire le docteur Didier Raoult, la réponse est oui. Alors que la peur grandit chaque jour un peu plus, que le confinement a été imposé et que les hôpitaux sont débordés, le directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille et l'un des infectiologues français les plus reconnus au monde estime que le Covid-19 peut être soigné rapidement et est convaincu par les bienfaits de l'hydroxychloroquine.

Seulement voilà, il est encore très peu entendu par les autorités sanitaires françaises, lesquelles lui reprochent de faire la pub sur un traitement miracle sans avoir réalisé de tests en amont. Sa parole aura toutefois suffi pour que de nombreuses personnes se ruent dans les pharmacies afin de se procurer le fameux produit, à commencer par Laura Tenoudji.

Sur Instagram ce dimanche 22 mars 2020, la femme du maire de Nice, Christian Estrosi, pense avoir été guérie du virus grâce au docteur Didier Raoult en se faisant prescrire ce remède expérimental. Sur Instagram, elle invite sa communauté à croire en lui et à sa science. "J'ai décidé de faire confiance aux études du professeur Didier Raoult et je le remercie chaleureusement pour ces travaux exceptionnels. J'espère que ce traitement pourra être généralisé très vite. Plusieurs personnes m'ont témoigné avoir pris le traitement et avoir eu une guérison accélérée. Merci de me faire passer vos témoignages. Plus nous serons nombreux à le dire, plus vite la population pourra en bénéficier. Il y a urgence !", a-t-elle inscrit en légende d'une photo de l'infectiologue. L'histoire nous dira s'il avait raison...