Laura Tenoudji guérie mais inquiète : son frère "couché depuis 10 jours"

Ces derniers jours ont été compliqués pour Laura Tenoudji. Elle et son mari, le maire de Nice, Christian Estrosi, ont été contrôlés positifs au coronavirus. Courbatures, toux, fièvre et grosse fatigue... Les symptômes étaient bien là et ne mentaient pas. Mais heureusement, depuis deux jours, le couple reprend de la force et reste confiné à domicile. Sur Instagram, l'animatrice de Télématin (France 2) donne régulièrement de ses nouvelles comme ce samedi 21 mars 2020.

"Jour 5 : cela va beaucoup mieux. Plus de symptômes. J'ai eu beaucoup de chance", a-t-elle confié sous un cliché d'elle tout sourire. Mais pour autant, Laura Tenoudji peine à se détendre. Et pour cause, elle révèle au passage que de "nombreux cas alarmants" existent autour d'elle, à commencer par celui de son frère. "Mon frère de 40ans @b_pancake est couché depuis dix jours avec une fatigue extrême". Et de conclure avec la règle du moment : "Soyez prudents, restez chez vous." Un message qui a inquiété ses followers, lesquels lui ont souhaité beaucoup de courage à elle et à son frère.

Dans cette période incertaine, la jolie blonde de 44 ans peut malgré tout compter sur sa petite Bianca (bientôt 3 ans), née de ses amours avec Christian Estrosi. Si elle prend soin de toujours préserver son visage, elle poste régulièrement des photos ou des vidéos d'elle en train de faire le show à elle toute seule en tenues de princesses. Ce qui ne manque pas de régaler la Toile, qui fond devant la mignonnerie de la fillette et ainsi parvient à se changer les idées. Alors, merci Bianca !